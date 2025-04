Iltempo.it - De Crescenzo in campo: "Un partito con Boccia". E soffia il Reddito a Conte...

Leggi su Iltempo.it

Scende inRita De, la tiktoker napoletana diventata famosa a livello nazionale prima per i pullman di gitanti campani sulla neve di Roccaraso e poi per l'impegno contro il riarmo nella piazza di Giuseppe, passando per il podcast politico con Maria Rosaria. In una intervista fiume a La Stampa annuncia l'entrata in politica anche se, afferma, deve ancora "studiare", e spiega che ripartirà, neanche a dirlo, dal ripristino deldi cittadinanza. Il totem dei 5Stelle per eccellenza, che tanta presa elettorale ha in Campania. "Ho sempre amato Berlusconi, ma non ho mai votato. Fonderò uncon Maria Rosaria, rimetteremo subito ildi cittadinanza. Tutta Napoli è con me", annuncia. Nel corso dell'intervista Deche vanta un milione e ottocentomila follower su TikTok spiega che grazie a, la mancata consulente del ministero della Cultura che ha fatto scoppiare il caso Sangiuliano, la sta aiutando per le competenze necessarie: "Mi fa imparare nu poco".