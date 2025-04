Quifinanza.it - Dazi, niente stop per auto e industria: Trump rifiuta e Ue dipende da Meloni

La prima trattativa suitra Unione europea e Stati Uniti è fallita. Nessun accordo sulle tariffe doganali, con i due fronti che sembrano ancora molto lontani. Donaldavrebbe chiesto all’Europa di sedersi al tavolo delle trattative, con i funzionari Ue che, in risposta, avrebbero fatto notare di trovarsi a Washington esattamente per quel motivo.Nella giornata del 17 aprile la presidente del Consiglio Giorgiasarà in visita negli Usa proprio per parlare di. Un viaggio che avrebbe dovuto riguardare esclusivamente la posizione dell’Italia si è in fretta trasformato in una nuova occasione di dialogo conper tutta Europa.accordo suiNon ha avuto risultati la prima trattativa suitra Unione europea e Stati Uniti. Bruxelles aveva proposto un azzeramento deisumotive per evitare la sua ritorsione, pronta a entrare in vigore non appena scadrà la sospensione deireciproci del 20% su tutti i prodotti europei.