Sport.quotidiano.net - Davide Macrì: stagione da record con il Forlì, a un passo dalla Serie C

Leggi su Sport.quotidiano.net

"È la mia migliordi sempre". Nessun dubbio per, mattatore del Piacenza, domenica, al ‘Garilli’. Il 28enne esterno offensivo in forza alvive il momento più gratificante della sua carriera e alla vigilia della gara (da ex) contro la Pistoiese che potrebbe suggellare il ritorno dei biancorossi inC, dopo 8 interminabili anni accartocciati nell’abisso dei dilettanti, arde dal desiderio di scrollarsi di dosso la scomoda etichetta di ‘eterno secondo’: "Voglio a tutti i costi vincere il campionato. Da tre anni ci vado vicino.". Pensieri dritti, strade tracciate da percorrere tutte d’un fiato fino al traguardo finale. Distante 3 punti. Quelli dell’aritmetica certezza.: punto di riferimento, anima, bomber, amuleto e trascinatore. Punto di riferimento, perché nei momenti di difficoltà sai che su di lui puoi sempre contare, certo che non tradirà le aspettative.