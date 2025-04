Daredevil Rinascita spiegazione del finale di stagione Dritto all’Inferno La storia street level comincia adesso

Leggi su Cinefilos.it

Attenzione! Questo articolo contiene SPOILER sull'episodio 9 della prima stagione di Daredevil: Born Again. La prima stagione di Daredevil: Born Again si è conclusa con un episodio scioccante che promette di cambiare lo status quo del Marvel Cinematic Universe in modi entusiasmanti. I primi nove episodi della serie hanno raccontato il viaggio di Matt Murdock per tornare a essere Daredevil dopo aver perso Foggy. L'episodio 8 di Daredevil: Born Again ha fatto luce sugli eventi che circondano la morte del suo amico: Matt scopre che Bullseye stava agendo su ordine di Vanessa Fisk. Il finale di stagione della serie TV MCU approfondisce questa rivelazione, mostrando perché Foggy è stato ucciso e come Vanessa ha contattato Bullseye.