Dante conquista la Cina boom di interesse per la Divina Commedia

“Allor si mosse, e io li tenni dietro”. Con questa locuzione alla fine del primo Canto dell’Inferno,, insieme al suo sommo maestro Virgilio, inizia il viaggio nella sua “”.Più di settecento anni dopo, il poeta fiorentino e il suo capolavoro intraprendono un altro lungo viaggio, passando proprio per quella Via della Seta tanto cara al suo contemporaneo Marco Polo.Partiamo dall’inizio (o quasi). Nel 2007, i musicisti Marco Frisina e Gianmario Pagano danno vita a una follia compositiva, decidendo di musicare una delle opere cardine di tutta la cultura Occidentale: “La”. Dieci anni più tardi, ne viene affidata la regia a uno dei più validi professionisti del settore, Andrea Ortis, per regalare a questo progetto un respiro differente. Lui la rimette in piedi con un profondo lavoro di restyling dal punto di vista drammaturgico, musicale e visivo, come solo i grandi registi sanno fare, trasformandola nell’eccellente Opera Musical di oggi, spettacolo capace di sedurre in maniera sofisticata anche la Terra del Dragone, al punto di volerla veder rappresentata (dal prossimo 19 aprile) con un lungo tour in tutte le sue più grandi città.