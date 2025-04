Ilfattoquotidiano.it - Dall’Ucraina all’Iran: Rubio e Witkoff in missione a Parigi. Attacchi russi a Odessa e Kherson

Unain Francia per affrontare il nodo Ucraina, con un focus su un più ampio coordinamento transatlantico. Ma anche l’Iran e il suo programma nucleare così come la minaccia posta da Teheran in Medioriente. Il segretario di stato Marcoe l’inviato di Trump Stevearrivano adal 16 al 18 aprile:avrà un incontro con il capo dell’Eliseo Emmanuel Macron mentresi siederà al tavolo con il ministro degli Esteri diJean-Noel Barrot. Successivamente,partirà per l’Africa. Si tratta della prima visita in Francia di inviati americani da quando, a febbraio, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha partecipato a un summit sull’intelligenza artificiale a. Il dipartimento di Stato americano ha fatto sapere cheavranno “colloqui con le controparti europee al fine di promuovere l’obiettivo del Presidente Trump di porre fine alla guerra traa e Ucraina e fermare lo spargimento di sangue”.