Dalla carta allo schermo la digitalizzazione del gioco

Il settore delha attraversato una trasformazione radicale, passando dalle tradizionali schedinecee alle piattaforme digitali. L’evoluzione tecnologica ha reso l’accesso ai giochi numerici più immediato, offrendo agli utenti strumenti sempre più avanzati per seguire le estrazioni, verificare i risultati e partecipare in tempo reale. Permettendo quindi di far evolvere le abitudini di chi gioca, con nuove modalità di fruizione e un rapporto diverso con il tempo e lo spazio.Dall’edicola all’app: il cambiamento delle abitudiniFino a pochi anni fa, chi desiderava partecipare a un qualsiasi, dalle scommesse sportive alle lotterie nazionali come Lotto e 10e Lotto, doveva necessariamente recarsi fisicamente in una ricevitoria, compilare una schedina a mano e attendere l’estrazione in un momento prestabilito.