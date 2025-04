Dai sappiamo che tu hai… The Couple la frecciata a Jasmine e lei in imbarazzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dentro la casa di The, i concorrenti hanno cominciato a fare i primi calcoli su chi potrebbe essere la prima coppia a lasciare il programma. Al televoto sono finiti Pierangelo econtro Elena e Thais. Il verdetto è ancora del tutto incerto, ma tra i concorrenti c’è già chi ritiene che qualcuno abbia un vantaggio sugli altri. Nel mirino è finita a figlia di Al Bano.è già abbastanza popolare tra i suoi coetanei grazie ai video che pubblica su TikTok, ma è pressocché sconosciuta al grande pubblico. Questa per lei è la prima vera esperienza televisiva. Un banco di prova importante. Parlando in giardino, Irma Testa le ha detto chiaramente ciò che molti pensano. E ha tirato in mezzo la sua famiglia. In particolare la zia, Amanda Lecciso, ex concorrente del Grande Fratello.