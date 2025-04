Inter-news.it - Cottarelli, frecciata a Zhang: «Se diceva sì a Interspac stava ancora all’Inter»

Leggi su Inter-news.it

, famoso economista e ideatore di, nel giorno di Inter-Bayern Monaco, è ritornato a parlare dell’azionariato popolare. Frecciatina pure a Steven. L’estratto dell’intervista a Tuttosport.AZIONARIATO POPOLARE – Carloparla del modello Bayern Monaco: «Parliamo di una squadra che domina da anni il campionato tedesco, è difficile non vinca. Ha l’azionariato popolare, ma anche il vantaggio di essere di gran lunga la principale squadra tedesca. Secondo le analisi che abbiamo fatto per, tra le società che hanno l’azionariato popolare e quelle senza, i risultati dimostrano che le prime, quindi quelle con l’azionariato popolare, hanno entrate per tifoso più elevate rispetto a quelle senza».STRUTTURA – Il Bayern ha dietro pure sponsor come Adidas, Audi e Allianz.