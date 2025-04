Ilfattoquotidiano.it - Costretta a bere Vodka e picchiata: 50 giorni prognosi per la 14enne violentata a Busto. Interrogato l’arrestato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era il secondo incontro dopo essersi conosciuti su Instagram. Due passi in giro per la città, poi il passaggio da via Vercelli, una zona degradata del centro diArsizio, in provincia di Varese. E lì che si consumano le violenze sulla ragazza di 14 anni da parte di un 21enne, arrestato in flagranza grazie a una telefonata al 112 da parte di un uomo che ha sentito le urla della giovane.Stando a quanto accertato dagli investigatori, l’adolescente è stata. Tutto contro la sua volontà, come attesterebbero i 50dimessi a referto dai medici che l’hanno curata dopo l’arrivo in ospedale.L’uomo, tra l’altro, ha tentato anche di aggredire la Polizia Locale intervenuta per soccorrerla. Quando gli agenti sono arrivati, il 21enne stava strattonando la vittima per un braccio e la stava picchiando.