Calcionews24.com - Costacurta: «Tare conosce il calcio come pochi. Nuovo allenatore? C’è un nome che è perfetto per il Milan»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Alessandro, ex difensore del, sul futuro del club rossonero per la prossima stagione in Serie A. I dettagli Billyha parlato a La Gazzetta dello Sport delprogetto delper la prossima stagione.– «Ha già dimostrato di saper fare molto bene il suo lavoro, ma tutti i profili .