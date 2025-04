Cosa insegna la resistenza civile di Harvard alle pressioni del amministrazione Trump

Ilfoglio.it - Cosa insegna la resistenza civile di Harvard alle pressioni dell'amministrazione Trump

Leggi su Ilfoglio.it

Quando l’ha inviato la sua lettera al’11 aprile 2025, non si è limitata a porre condizioni: ha dettato un piano di rifondazione politica’università, articolato in termini ultimativi. Si trattava di una vera e propria presa di possesso, che includeva la rimozione del potere decisionale degli studenti e dei docenti precari, l’abolizione totalee strutture dedicate alla diversità e all’inclusione, un controllo esterno sulla “diversità di opinioni” in ogni singolo dipartimento, e l’imposizione di criteri di assunzione e ammissione esplicitamente moati secondo un’ideologia unica, da certificare pubblicamente anno dopo anno. Non solo: veniva chiesto adi segnalare al governo gli studenti stranieri “ostili ai valori americani”, e di espellere i partecipanti a proteste studentesche che, a giudizio’esecutivo, avrebbero superato i limiti del lecito.