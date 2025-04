Iltempo.it - Corona non si tiene: "Il mio odore...", sconcerto in diretta da Berlinguer

Insieme alle grandi questioni nazionali e internazionali, sul tavolo di È sempre Cartabianca finisco anche le vicende e i ricordi personali di Mauro, protagonista della prima parte della trasmissione di Rete 4 nell'ormai consolidato botta e risposta con Bianca. Insomma, tra i dazi di Trump e i casi di cronaca, ecco che nella puntata di martedì 15 aprile si parla pure dell'igiene personale dello scrittore alpinista, nonché del suo ménage matrimoniale.racconta delle lamentele della moglie per la sua igiene personale: "Fatti la doccia, mi diceva. Ma fatela tu!", raccontaa "Biancina", sconcertata ma divertita per la confessione. La conduttrice sta dalla parte della moglie: "M aveva ragione a dire di farsi la doccia. Se poi dovevate dormire insieme e lei era un po' sporchetto e non s'era fatta la doccia.