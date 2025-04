Ilrestodelcarlino.it - Coppia ricercata per truffa . Arrestata davanti ai tre figli

Avrebbero dovuto trovarsi in carcere e invece, unadi origini rumene di 46 anni lui e 44 lei, è stata fermata mentre a bordo della propria utilitaria stava percorrendo la Statale di Rimini, con a bordo nei sedili posteriori i tre. Un normale controllo, così è nato tutto, quando giovedì scorso gli agenti delle Volanti hanno iniziato a notare da parte degli occupanti dell’auto un comportamento sospetto e sempre più nervoso. Al punto da convincere gli agenti a continuare gli accertamenti del caso in questura. Lì infatti la polizia attraverso il fotosegnalamento ha così scoperto un vaso di Pandora di reati.Dallaal furto, alla rapina fino anche alla circonvenzione di incapace. Una sfilza di reati che i due avrebbero commesso in giro per tutta la Romagna e a seguito dei quali nei loro confronti era maturato un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria per un cumulo di pene di 5 anni per il 46enne e di 6 anni per la compagna 44enne.