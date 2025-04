Ilrestodelcarlino.it - Condannato lo scrittore ravennate Gianfranco Stella: “Ha diffamato il partigiano 'Bulow'”

Ravenna, 16 aprile 2025 – Lo, noto per varie opere in cui attribuisce crimini a partigiani comunisti, è statodal Tribunale di Ravenna per diffamazione a 600 euro di multa per avere definito via Facebook, come già in alcuni suoi libri, il comandante Arrigo '' Boldrini, già membro della Costituente e parlamentare del Pci, "boia di Codevigo" (la Procura aveva chiesto 4 mesi).Lodovrà inoltre pagare una provvisionale di 3.000 euro al figlio di, Carlo Boldrini, più le spese legali. A dibattimento ci si era arrivati perchési era opposto a un decreto penale di condanna.Parte civile e richieste di risarcimentoSecondo l’avvocato Andrea Maestri, che tutela l’erede Boldrini e aveva chiesto 10mila euro di risarcimento, da un latoha sostenuto che il termine “boia” si riferisse a chi eseguiva materialmente le condanne a morte, dall’altro, attribuendo tale epiteto a Boldrini, lo ha indicato come responsabile delle esecuzioni sommarie avvenute a Codevigo, vicino Padova, tra il 28 aprile e metà giugno 1945, in cui furono uccise 136 persone, tra civili ed ex membri della Guardia Nazionale Repubblicana.