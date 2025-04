Ilrestodelcarlino.it - Concorso nazionale fra architetti per la ‘Madonna delle Cataste’

Lanciato unfraper riqualificare la suggestiva chiesa incompiutadi Ponzano. Ieri nella sala Consiliare è stato presentato il piano che presenta notevoli curiose sfumature, tutte positive. E stata l’associazione ‘Save the ruin, reuse it’ che fa riferimento ad un gruppo ditoscani, che qualche tempo fa hanno lanciato l’idea denominata ‘Reuse Italy’, di andare a recuperare strutture architettoniche minori sperse in giro per l’Italia che sono state abbandonate, mai concluse o semplicemente che meritano una maggiore attenzione, con l’intento di ridare nuova vita e prospettive a questi luoghi. Sono stati proprio gli stessi rappresentanti di ‘Save the ruin, reuse it’ venuti a conoscenza della suggestiva chieda MadonnaCataste ubicata lungo la Valdete a presentarsi volontariamente all’Amministrazione di Ponzano di Fermo, con l’intento di recuperare questo edificio che negli ultimi anni, ha ospitato anche diversi appuntamenti a carattere culturale.