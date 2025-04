Con gli impianti cerebrali possiamo sbloccare i nostri poteri inizia l8217era dell8217Homo Deus

Leggi su Fanpage.it

In un futuro non troppo lontano gli esseri umani potranno impiantare chip nel cervello per potenziare la memoria, la concentrazione o imparare nuove lingue. Gli scienziati stanno già lavorando per realizzare dispositivi in grado di migliorare le nostre capacità mentali ma che al tempo stesso rischiano di creare profonde disuguaglianze sociali.