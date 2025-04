Cultweb.it - Com’è morta Whitney Houston? Le ultime ore della regina del pop

è stata trovatal’11 febbraio 2012 in una vasca da bagno del Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills. L’artista, conosciuta da tutti per la potenzasua voce, aveva solo 48 anni. La causamorte fu attribuita all’annegamento accidentale in seguito ad un’eccessiva assunzione di droghe combinata all’arteriosclerosi.Nel report dell’autopsia appaiono cocaina, marijuana, Xanax (un ansiolitico), Benadryl (un antistaminico) e Flexeril (un miorilassante). I farmaci le erano stati prescritti dal medico e, infatti, le quantità presenti nel corpo non erano elevate (cosi come per la marijuana). Il coroner, infatti, ritenne che non fu il mix di farmaci e droghe a causare la mortecantante.Un’esibizione di. Fonte: gettyimages.comNei polmoni era presente acqua, il che indica che era viva quando si immerse sott’acqua.