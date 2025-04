Anteprima24.it - Collisione tra gozzo e veliero Tortuga, chiuse le indagini

Tempo di lettura: 1 minutoNessuna responsabilità da parte del comandante delAntonio Gallo nellacon ila bordo del quale il 3 luglio del 2023 perse la vita Adrienne Vaughan, la manager statunitense che cadde in acqua e rimase ferita dalle eliche dell’imbarcazione. La procura della Repubblica di Salerno, guidata da Giuseppe Borrelli, ha chiuso lee ha iscritto nel registro degli indagati anche una quarta persona. Si tratta di un sub professionista della penisola Sorrentina che avrebbe recuperato nei fondali del posto dov’è avvenuta la, al largo di Furore il timone di cui era priva l’imbarcazione. in realtà secondo l’accusa della procura si sarebbe trattato di un maldestro tentativo di depistare le. I consulenti incaricati di effettuare la perizia non hanno riscontrato sullo stesso un simile stato di ossidazione dell’elica.