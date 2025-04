Ilrestodelcarlino.it - Clancy insultata, Lepore: "Clima di tensione"

"In calce ai messaggi d’odio rivolti alla vicesindaca, Emily, c’è la “firma” delle forze politiche di destra". A dirlo è Matteo, intervenendo sugli insulti social che hanno colpitodopo la sua presa di posizione sui poster affissi in città dall’associazione Genitori sottratti. "Sono tre anni che denunciamo undinei confronti delle forze politiche diverse dalla destra", afferma. "Credo che dobbiamo essere accanto alla nostra vicesindaca, che giustamente. Non è la prima volta che ciò accade. Noi andiamo avanti, molto sereni, però si deve sapere in questo Paese che la destra utilizza i social per provare a fermare gli avversari attraverso l’odio"."Non è nel nostro stile fomentare campagne d’odio", queste le parole Francesca Scarano, capogruppo di FdI in Consiglio comunale.