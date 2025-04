Lanazione.it - Cisl Vigili del fuoco, Mencarelli: “Pompieri morti per tumore raro ad Arezzo. La Cisl al lavoro dal 2021”

, 16 aprile 2025 – «Il silenzio sullesospette deidelaretini, fino a oggi, è stata una scelta dettata dal rispetto delle famiglie colpite dei colleghi scomparsi, e di una vicenda che meritava sobrietà e rigore, per accertare i fatti”.Con queste parole David, segretario provinciale della Fnsdel, rompe il riserbo sullesospette deidelaretini. “Un silenzio, in attesa di riscontri oggettivi e delle indagini, che Fnsavrebbe sempre mantenuto se non fosse stata portata sulla pubblica piazza dei social.A questo punto è quindi doveroso fare chiarezza, anche facendo un excursus storico a dimostrazione di come la nostra non sia una battaglia dell’ultima ora. E che fin dal primo caso sospetto, ci siamo mossi con determinazione, ma nella riservatezza dovuta alle famiglie, per rispetto del dolore».