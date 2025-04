Chiara e Alfonso la svolta dopo il Grande Fratello c’erano anche loro all’evento top

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sono passate solo un paio di settimane dalla fine del, e già i riflettori si stanno spegnendo su molti ex concorrenti. Alcuni, soprattutto quelli eliminati prima della finale, sembrano già spariti dai radar. Altri invece continuano a far parlare di sé, tra social e presenze pubbliche. Chi resterà davvero nel mondo dello spettacolo è presto per dirlo.Uno che non ha mai nascosto le proprie ambizioni èD’Apice. Dentro la Casa aveva raccontato di sognare un futuro in televisione, magari come presentatore. El’esperienza al GF hainiziato dei corsi di recitazione, segno che la volontà di provarci sul serio c’è. Ela sua fidanzata,Cainelli, a detta di molti potrebbe avere un futuri in tv visto. Non solo per le sue qualità da ragazza immagine e ballerina.