Champions League occhio Inter il Bayern in trasferta fa paura Ma San Siro finora è un fortino Le chiavi della sfida

Una notte da dentro o fuori. L’se la vedrà nuovamente con ilMonaco nel ritorno dei quarti di finale diin programma questo mercoledì 16 aprile alle ore 21. Nel match d’andata i nerazzurri hanno espugnato per 1-2 all’Allianz Arena. La gara di ritorno vedrà così la squadra di Simone Inzaghi avere a disposizione due risultati su tre per passare il turno. I bavaresi dovranno tentare l’assedio, cosa che per una ventina di minuti hanno fatto anche all’andata trovando poi il gol di Thomas Müller. Perciò l’dovrà essere brava a contenere gli sfoghi degli avversari senza però rinunciare a proporre il proprio calcio.“Dovremo giocare molto bene tecnicamente per tenere la palla il più possibile, come fatto all’andata, ma sarà più difficile perché loro fanno un’ottima pressione sugli avversari”, ha infatti sostenuto Inzaghi nella conferenza stampa alla viglia del match.