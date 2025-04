Digital-news.it - Champions League ?Inter vs Bayern Monaco (Diretta Streaming Amazon Prime Video)

Appuntamento imperdibile mercoledì 16 aprile sucon la sfida, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di UEFA. I nerazzurri, che all’andata hanno portato a casa la vittoria per 2-1 contro i tedeschi, non hanno intenzione di fermarsi e cercheranno di confermare il proprio vantaggio e accedere così alla semifinale - molto probabilmente contro il Barcellona. La partita sarà trasmessa inesclusiva sudalle ore 19.30, calcio d’inizio ore 21.00. A San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf e Luca Toni. Ospite d’eccezione: Maicon, ex difensore nerazzurro, considerato uno dei migliori terzini destri di sempre della sua generazione. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo.