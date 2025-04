Teleclubitalia.it - Castellammare, non è soddisfatto della visita: prende a “stampellate” il medico. Arrestato

Leggi su Teleclubitalia.it

Poco fa i carabinierisezione radiomobile didi Stabia, sono intervenuti nell’ospedale San Leonardo. Un 57enne, già noto alle forze dell’ordine, durante laortopedica ha aggredito ilche lo stavando perché non. L’uomo ha colpito più volte il dottore con la propria stampella., non è: .L'articolo, non èa “” ilTeleclubitalia.