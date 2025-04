Lanazione.it - Cardullo: "Sogno di riportare Golden Gala in Toscana ed il grande basket”

Firenze, 16 aprile 2025 - “Mi piacerebbe se ritornasse inildi atletica, ma anche che potessimo organizzare in città come Livorno che c'ha un impianto bellissimo, o a Firenze, delle manifestazioni di pallacanestro che coinvolgano ilpubblico. In questo senso penso all’esempio avuto sabato scorso con una gara di serie C di pallacanestro disputatasi al palasport Nelson Mandela Forum di Firenze dove ci sono state oltre 2500 persone”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Simone, rieletto alla guida dello sport toscano nello scorso week-end al termine dell’assemblea regionale del Coni. “La partita difra Sancat e Pino Dragons è stata pubblicizzata bene, quindi ha richiamato l’attenzione di un vasto pubblico, ma è stata anche la dimostrazione che quando c'è qualcosa di interessante lo sportivo, non il tifoso, va a vedere le manifestazioni-ha aggiunto-.