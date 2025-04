Zon.it - Capaccio Paestum, aggressione a un immigrato: fermato il presunto responsabile

È statodai carabinieri a Battipaglia ilautore della violentaavvenuta domenica sera in località Foce Sele, nel comune di. Si tratta di un uomo di 30 anni, connazionale della vittima, undi 55 anni attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno.Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio sarebbe scaturito da un litigio per motivi banali. La vittima è stata ritrovata riversa in una pozza di sangue, con un grave trauma cranico e numerose contusioni al volto. L'aggressore si trova ora in caserma, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Le indagini sono in corso per chiarire tutti i dettagli della vicenda.