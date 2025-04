Ilgiorno.it - Candia Lomellina, si trincia il braccio con una lamiera d’acciaio: ferita operaia

, 16 aprile 2025 – Infortunio sul lavoro nello stabilimento di una ditta di lavorazione dell'acciaio. Una donna di 46 anni, mentre stava lavorando proprio a unadi acciaio, ha riportato un profondo taglio suldestro. I soccorsi sono scattati poco prima delle 10.30 di oggi, mercoledì 16 aprile, e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso di Areu, con un'ambulanza della Croce Rossa di Mortara, e l'auto medica con il rianimatore a bordo.Inizialmente era stato allertato anche l'elisoccorso, ma poi l'intervento dell'elicottero non è stato ritenuto necessario. La vittima per fortuna non aveva perso conoscenza e non risulta essere in pericolo di vita, ma ha perso anche molto sangue ed è stata trasportata con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Vigevano, dove è stata sottoposta alle cure del caso.