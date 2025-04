Mistermovie.it - Cancellate le serie tv Based on a True Story e Mr. Throwback: cambiano le strategie

Leggi su Mistermovie.it

La piattaforma Peacock ha comunicato la chiusura di due delle sue produzioni originali:on a, con Kaley Cuoco e Chris Messina, e Mr., con Adam Pally. Una scelta che riflette un più ampio processo di ridefinizione dell’offerta e che coinvolge due progetti con identità molto distinte, ma accomunati dalla stessa sorte.Cancellata laon aTra le produzionion aera riuscita a farsi notare per il suo approccio originale al generecrime, con una forte impronta da dark comedy. Ideata da Craig Rosenberg, laraccontava la storia di Ava e Nathan, una coppia che decideva di lanciarsi nel mondo dei podcast per indagare su un serial killer locale, mescolando tensione narrativa e ironia nera.Nonostante un buon riscontro iniziale, Peacock ha scelto di fermarsi alla seconda stagione, che non è ancora stata trasmessa in Italia.