Campionati di Eccellenza e Promozione lotta serrata per i playoff

Mentre domani si gioca in serie D per la terzultima giornata, idi, Prima e Seconda categoria riprenderanno nell’ultimo fine settimana di questo mese. In Prima categoria si è giocata la 28esima giornata. In vetta c’è la Nuova Real Metauro, dietro staccato di due lunghezze il San Costanzo, in terza piazza (a meno 7) l’Atletico Mondolfo, al quarto posto (a - 8) la Falco Acqualagna e il Peglio. Pronto a riprendersi un posto neiil Montecalvo (a meno 9 dalla capolista). Alla ripresa (sabato 26 aprile) la Nuova Real Metauro ospiterà il Peglio (che non può lasciare punti per strada per non rischiare di farsi sfuggire i), poi nell’ultima giornata andrà a far visita al Muraglia invischiata in zona playout. Il San Costanzo dovrà vedersela prima con l’Atletico Mondolfo in corsa per ie poi andrà a Pesaro per incontrare il Pantano.