Reggiotoday.it - Camera di commercio, alla nuova giunta gli auguri di Falcomatà

Leggi su Reggiotoday.it

"Desidero formulare i miglioridi buon lavorole chiamata ad affiancare il riconfermato presidente Ninni Tramontana, per i prossimi cinque anniguida delladidi Reggio Calabria.Un mandato che, in continuità con quanto già realizzato in.