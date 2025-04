Camera approva Dl bollette Ora a Senato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.15 Via libera finale dellaal Decreto. I voti favorevoli sono stati 155, quelli contrari 101 e 5 le astensioni. Ieri era statata la fiducia sul provvedimento. Tra le misure un pacchetto da 3 miliardi di aiuti contro il caro-energia destinati a famiglie e imprese, con un contributo straordinario di 200 euro per chi ha un Isee fino a 25mila euro. Ora il decreto passa all'esame del. Va convertito in legge entro il 29 aprile.