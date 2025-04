Internews24.com - Calhanoglu Inter, faro di centrocampo. Il turco fa gli straordinari: ecco il dato sulle partite da titolare

di Redazionedi. Ilè chiamato aglianche stasera contro contro il Bayern.ildaInzaghi ha una certezza in rosa e si chiama, il centrocampistaè una pedina importantissima se non fondamentale nello scacchiere dell’allenatore. Qualità, tecnica e intelligenza in mezzo al campo, tutte doti che tornano utili a questa. Torneranno utili anche stasera, in occasione della sfida di ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, ilinfatti partirà per la sesta volta consecutivacome sottolinea il Corriere dello Sport.dunque peranche perché il giocatore è difficilmente sostituibile soprattutto in un frangente così delicato della stagione in cui non è il momento giusto per fare esprimenti né tantomeno cambiamenti.