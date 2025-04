Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, la proprietà lo ha già blindato: un big via solo per offerte irrinunciabili. La rivelazione

di RedazioneNews24, lablinda Yildiz in vista del mercato estivo. Lasul numero 10Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro di Kenan Yildiz in casa. Ecco le sue parole sul numero 10 bianconero.– «L’altro input che è arrivato dalla catena di comando è quello di salvaguardare i gioielli dellae in primis parliamo di Yildiz. Lui vuole rimanere alla Juve perché ha la convinzione che i bianconeri possano crescere. A Torino si trova molto bene, pertanto non sarebbe stato comunque contento di essere messo sul mercato. Il piano attuale corrisponde a quello di non cedere il turco, a meno che non arrivi un’offerta a cui non si può dire di no».Leggi sunews24.