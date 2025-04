Liberoquotidiano.it - Calcio, il sistema regge grazie alle scommesse: quanta ipocrisia contro chi gioca

In una bella intervista a Il Messaggero, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, dice così: «La maglia azzurra deve essere espressione del valore tecnico, ma anche del comportamento morale, che deve addirittura precederlo (.) Se vieni meno a delle regole che sono esemplari, bisogna andare al di là della sanzione». E ancora, ai margini dell’assemblea per ilfemminile: «La maglia azzurra la vestono i migliori, non soltanto nel comportamento sportivo ma nel comportamento in generale (.) Non si può dare un esempio sbagliato e pericoloso». Insomma, ce l’ha con i tesserati coinvolti nel delirio. E, soprattutto - conseguenza logica-, con gli azzurri Tonali e Fagioli. Bene, in queste poche righe proveremo a spiegarvi perché non siamo d’accordo con Abodi e con i tanti che, come lui, sbattono la porta in faccia a chi ha sbagliato (e nel caso dei sopracitati, anche scontato una corposa squalifica).