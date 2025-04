Zon.it - Calcio e memoria: al via il Memorial Francesco Galdieri allo Stadio Vittoria di Fisciano

Un week-end di Pasqua all’insegna delgiovanile nel ricordo di uno dei più grandi imprenditori di, stimato ed apprezzato anche al di fuori dei confini territoriali: il 16-17-18-19 Aprile 2025, presso loComunale “” disi terrà il Primo, per mantenere vivo il ricordo di don Ciccio, una delle più importanti personalità del mondo imprenditoriale, fondatore della “Auto” e della “Petroli”.12 società, con le rappresentative under 14, under 15, under 16 e under 17 si sfideranno in questa quattro giorni di grande. Un torneo autorizzato dalla FGCI con la presenza di arbitri federali appartenenti sia alla categoria dilettantistica che a quella professionistica. Le squadre partecipanti saranno: Academy F6; Città di; Salernitana, Nocerina; Turris, Asso; Giugliano; Preturo; SV F.