Pisatoday.it - Calcio a 5, Five to Five in festa: è arrivata la promozione in C1

Dal 12 aprile 2024 all'11 aprile 2025: un anno nel quale la delusione per la retrocessione in C2 si è tramutata in gioia irrefrenabile per il ritorno in C1. Il protagonista di questa storia è ilto, club guidato dal presidente Giorgio Ciampi con sede ad Asciano e di scena al Palazzetto.