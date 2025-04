Ilgiorno.it - Borse di studio per i giovani. TiLab assegna 40mila euro

Visto il successo della prima edizione, qualche mese fa il progettoha deciso di riproporre lediper gli allievi che frequentano i corsi di specializzazione.Ed ha avuto riscontri ancora più positivi di quelli del passato. Sono infatti quasi il doppio iche hanno applicato per ricevere un contributo di mille, destinato a rendere meno oneroso il loro sogno di continuare a specializzarsi dopo aver concluso un percorso nelle scuole superiori.L’idea dellediè quella di fornire un contributo per consentire aidi migliorare il curriculum e di conseguenza le loro aspettative professionali, anche nel caso in cui provengano da famiglie che hanno qualche difficoltà economica.Lediofferte dal progettoconsistono in una somma di milledare agli allievi che intraprendono percorsi IFTS o ITS del territorio e permettono all’allievo di sostenersi nel periodo di formazione.