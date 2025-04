Quotidiano.net - Borsa di Milano in calo: Stellantis e Leonardo in difficoltà, Tim in controtendenza

Ladi(-0,9%) prosegue in, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari scivola(-3,8%), all'indomani dell'assemblea degli azionisti. Lo spread tra Btp e Bund sale a 120 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,69%.Nel listino principale soffrono anche Saipem (-2,4%) e(-2,1%). Male Stm (-2,1%), in linea con il settore dei microchip dopo le nuove restrizioni per Nvidia per le esportazioni in Cina.Seduta negativa per le banche con Mps che cede l'1,7%, in vista dell'assemblea sull'aumento di capitale per l'offerta su Mediobanca (-0,9%). Male anche Unicredit (-1,5%), in attesa delle decisioni sul golden power per l'offerta su Banco Bpm (-1,1%).InTim (+1,5%), dopo la firma dell'accordo per la cessione di Sparkle. Salgono anche Snam e Hera (+1,4%) e Italgas (+1,1%).