Ilgiorno.it - Borgo dei Borghi 2025, Corenno Plinio in lizza per la Lombardia: domenica la finale

Dervio (Lecco), 16 apriledei, in gara per lac'èPlino. Ildai mille scalotti intagliati nella nuda roccia che si affaccia sul lago di Como è illombardo inper il titolo didei, il celebre concorso televisivo che rende omaggio ai piccoli centri di provincia italiani e li fa conoscere al grande pubblico. Il verdetto e la classificaverranno comunicati, il 20 aprile, in prima serata su RaiTre, durante la trasmissione Kilimangiaro, condotto da Camila Raznovich.Dove si trovaè una frazione di Dervio. E' un un piccolosulla sponda orientale del lago di Como, in provincia di Lecco, tra il Centro e l'Alto Lario. E' una perla tra le perle.è vicino a Varenna, la Piccola perla del lago di Como, Bellano che è ildegli artisti.