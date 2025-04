Davidemaggio.it - BOOM! Ecco tutte le new entry de I Cesaroni

Leggi su Davidemaggio.it

Nonostante il lutto e il grande dolore per la perdita di Antonello Fassari, proseguono le riprese de I– Il Ritorno. The show must go on, anche e soprattutto in ricordo dell’amato Cesare, e Davide Maggio è in grado di annunciarvi i nomi dei nuovi interpreti che andranno ad unirsi a Claudio Amendola & co. in questa settima stagione.Il primo fa sorridere, se si pensa al grande amore che la famiglia televisiva della Garbatella ha sempre dimostrato nei confronti della Roma e di Francesco Totti: nel cast ci sarà, infatti, Melissa Monti, la fidanzata di Cristian, figlio del capitano. L’attrice, classe 2005, ha recitato ne Il Tredicesimo Apostolo, Solo per amore e La Grande Bellezza e ne Isarà Caterina.le foto dei nuovi protagonisti de I7 1 di 9 Valentina Bivona 2 di 9 Ludovica Longhini 3 di 9 Melissa Monti Guardale foto Al cast si aggiunge anche Ludovica Longhini, che ha partecipato alla serie Rai Gulp Marta & Eva: curiosamente, questi due nomi sono importantissimi nell’economia dei, perchè Eva era il personaggio di Alessandra Mastronardi (che non tornerà) e Marta è sua figlia, ora interpretata da Valentina Bivona.