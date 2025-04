Metropolitanmagazine.it - Bialetti passa ai cinesi, un altro Made in Italy che se ne va

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La società lussemburghese Nuo Capital, riconducibile al magnate cinese Stephen Cheng, ha concluso la sottoscrizione di un contratto per l’acquisto del 78,567% del capitale sociale di, con l’obiettivo di procedere successivamente al delisting del titolo dalla Borsa di Milano tramite un’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA). L’operazione si articola in due fasi: Nuo Capital ha siglato un’intesa conInvestimenti eHolding per l’acquisto del 59,002% del capitale, per un corrispettivo pari a 47.334.000 euro. Successivamente è stato firmato un ulteriore contratto con Sculptor Ristretto Investment, per l’acquisto di circa il 19,565% delle azioni, al prezzo complessivo di 5.731.000 euro. Il closing è previsto entro la fine di giugno 2025.Successivamente promuoverà un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni diquotate a Piazza Affari, con un corrispettivo non inferiore a 0,467 euro per azione.