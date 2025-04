Ilgiornale.it - Benzina ai minimi, ma il carrello pesa sempre di più

L’inflazione di marzo 2025 è stata rivista leggermente al ribasso dall’Istat: +1,9% su base annua rispetto al +2,0% stimato in via preliminare. Una correzione minima, che non basta a dissipare le preoccupazioni legate alla dinamica dei prezzi