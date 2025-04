Internews24.com - Benitez convinto: «Vi anticipo come sarà Inter Bayern. A chi passa questo quarto dico una cosa»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex allenatore dell’, Rafa, ha voluto dire la sua in vista del match di stasera tra i nerazzurri e ilMonacovenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore dell’, Rafa, presenta così la gara di stasera in Champions League tra i nerazzurri e ilMonaco.RESTA NELLA TESTA DALLA GARA DI ANDATA? – «Tutto e niente. Il successo di Monaco di Baviera ha un suo peso, non si può ignorare e né ridimensionare, e mette l’in una condizione di vantaggio, ci mancherebbe altro. Però è pure vero che bisognerà resettare, evitare di pensare che possa bastare gestire. Einevitabile far finta che si parta da 0-0, per giocarla in uno stato di libertà mentale. Inzaghi ha capacità che sono evidenti e anche i suoi ragazzi sono stati bravissimi fino amomento, con un’andatura che già nei primi mesi di Champions è stata rassicurante».