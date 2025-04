Anteprima24.it - Benevento, settore giovanile: la Rappresentativa Lega Pro U17 convoca tre giallorossi

Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono ad essere tenuti in grande considerazione i prodotti deldela testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dallo staff giallorosso. Il difensore Angelo D’Ambrosio, il centrocampista Matteo Del Gaudio e l’attaccante Marco Giugliano, che fanno tutti parte della rosa dell’Under 17 guidata da Antonio Floro Flores, sono statiti dallaPro Under 17. La squadra giallorossa è prima in classifica nel girone C insieme alla Ternana e sono tanti gli elementi attenzionati per una compagine che si è rivelata una autentica macchina da gol con 90 reti messe a segno fino ad ora. “I calciatori – si legge nella nota del– Angelo D’Ambrosio, Matteo Del Gaudio e Marco Giugliano sono statiti con laPro Under 17 per il Torneo “Maggioni-Righi” in programma dal 17 al 21 aprile 2025, presso lo Stadio “Walter Righi” di Borgaro Torinese (TO)”.