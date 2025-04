Puntomagazine.it - Benevento, beni confiscati alla criminalità: incontro in Prefettura

Leggi su Puntomagazine.it

. Tavolo di Coordinamento per la Gestione deiOrganizzata. Numerosi gli Enti che hanno partecipatoIl Prefetto di, Raffaela Moscarella, ha presieduto questo pomeriggio (15 aprile ndr) il tavolo di coordinamento per la gestione deiorganizzata. All’hanno partecipato i rappresentanti della Regione Campania e della Fondazione Pol.i.s, i referenti dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione deisequestrati eorganizzata, i vertici delle Forze dell’Ordine, il rettore dell’ Università Giustino Fortunato ed un referente dell’Università degli Studi del Sannio, i Comuni di, Castelvenere, Cautano, Dugenta, Sant’Agata de Goti, i rappresentanti di Confindustria e Confagricoltura ed i rappresentanti dell’Associazone Libera e della Caritas di Cerreto Sannita.