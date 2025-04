Anteprima24.it - ‘Bando Borghi’, presentato a Circello lo sportello informativo del progetto ‘Tracce’

Tempo di lettura: 3 minutiPresso il Palazzo Ducale di, in una sala gremita di cittadini e molti giovani, è statoloper le imprese per i comuni di Santa Croce del Sannio enell’ambito del, finanziato dal PNRR Bando Borghi. Al tavolo dei lavori: Maria Beatrice Fucci di Futuridea e Responsabile delloimprese, il sindaco diGianclaudio Golia e il sindaco di Santa Croce del Sannio Antonio Zeoli. A moderare Gabriele Iarusso, vicesindaco di.Futuridea è partner di questolocale di rigenerazione culturale e sociale finanziato con la Misura del PNRR M1C3 – Intervento 2.1 – Attrattività dei Borghi Storici, coordinato dalla dottoressa Fucci che ha il compito di accompagnare e supportare aspiranti imprenditrici e imprenditori nello sviluppo della propria idea di business e nell’attuazione dell’incentivo ‘Imprese, fornendo strumenti pratici e un servizio di orientamento personalizzato anche per quel che riguarda finanziamenti e incentivi.