Donnapop.it - Avete visto cosa ha fatto Clizia Incorvaia contro Francesco Sarcina? La guerra continua senza esclusione di colpi

Il clima traè sempre più teso. Quella che un tempo era una delle coppie più affascinanti del panorama dello spettacolo italiano si è trasformata in due ex coniugi inaperta, pronti a difendere ognuno la propria verità., già provata dal recente lutto per la scomparsa della suocera Eleonora Giorgi, si trova ora a fronteggiare una nuova battaglia: quella legale.L’ex frontman de Le Vibrazioni ha infatti contestato alla ex moglie la decisione di pubblicare immagini della loro figlia sui social, e la questione è finita in tribunale. Manon è rimasta in silenzio, anzi: attraverso i social ha voluto lanciare messaggi precisi, togliendosi più di un sassolino dalla scarpa e riaccendendo i riflettori su una vecchia questione mai davvero chiarita.