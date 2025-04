Anteprima24.it - Avellino-Sorrento, verso il maxi schermo al Partenio-Lombardi

Tempo di lettura: 2 minutiL’ipotesi di unper permettere ai tifosi biancoverdi di seguire la prossima sfida dell’prende corpo, ma il Comune resta cauto e in attesa di un confronto decisivo con la società. “L’appuntamento con il comitato era stato fissato proprio per condividere l’organizzazione del– spiega il sindaco Laura Nargi – La discussione è stata però rinviata a domani, perché stiamo valutando, insieme alla famiglia D’Agostino, la possibilità di installarlo non più in centro ma direttamente allo stadio”.Una scelta dettata da motivi di sicurezza: “Si immagina una grandissima affluenza, e mettere unin centro potrebbe essere complicato. Per questo ci siamo ricordati anche del caso Torino: da lì è nata tutta l’attenzione per l’ordine pubblico.