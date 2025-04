Bergamonews.it - Automha cede il controllo a Comau

Bergamo.ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione di, azienda leader italiana attiva nel settore dei magazzini automatici e dell’intralogistica, attualmente di proprietà di Trasma della famiglia Togni.Ai sensi dell’accordo,acquisirà il 100% delle azioni di, aprendo così nuove opportunità in un settore – quello dei magazzini e dell’intralogistica – in rapida espansione, e compiendo un ulteriore passo verso la creazione di un polo italiano dell’automazione industriale capace di innovare e competere in molteplici mercati.continuerà a operare con la medesima struttura, il medesimo management e la stessa visione strategica, mantenendo al centro persone, qualità e innovazione. Franco Togni conserverà la carica di Ceo e entrerà nel Cda di, mentre Gianni Togni e Roberta Togni, oltre a proseguire nei rispettivi ruoli attuali in, entreranno nel Comitato Esecutivo diper contribuire allo sviluppo congiunto delle due realtà.